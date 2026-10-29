Москва29 окт Вести.Россияне стали чаще покупать витамины: с января по сентябрь 2026 года продажи упаковок витаминных и минеральных комплексов для профилактики выросли на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на аналитиков Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").

Согласно данным аналитиков, на протяжении девяти месяцев фиксировалась положительная динамика продаж поливитаминов-БАДов, а к осени темпы роста замедлились. Если в январе продажи выросли более чем на треть, то в сентябре – на 12%.

Продажи поливитаминов и минералов среди БАДов выросли за 9 месяцев 2026 года до 43,8 миллиона упаковок, или на 25,6% в год. При этом продажи лекарственных поливитаминов и минералов за этот же период сократились на 8,7% по упаковкам говорится в сообщении

Эксперт лаборатории "Гемотест" невролог Екатерина Демьяновская ранее рассказала, что раздражительность, сонливость и апатия могут говорить о том, что организм испытывает нехватку витамина D. Она добавила, что недостаток этого витамина особенно чувствителен в осенний период, когда на улице пасмурно и организм не получает достаточно солнечных лучей.