Роскачество: в России впервые начали выпускать больше белого вина, чем красного

В России впервые начали выпускать больше белого вина, чем красного Роскачество: в России впервые начали выпускать больше белого вина, чем красного

Москва28 окт Вести.По итогам девяти месяцев текущего года объем производства белых вин в России впервые превысил выпуск красных. Об этом свидетельствуют данные Роскачества, которые приводит РИА Новости.

Впервые доля белых вин в объеме выпуска российского вина превысила долю красных: по итогам января-сентября 2026 года на белые тихие вина пришлось 48% производства (рост на 3 процентных пункта год к году), тогда как на красные - 46% уточняется в публикации

Эксперты Роскачества обратили внимание, что такое соотношение отражает многолетнюю тенденцию роста популярности белых вин. При этом с 2023 года наблюдается сглаживание сезонного спроса - белое вино теперь одинаково востребовано летом и в холодное время года.

В организации также отметили, что в настоящее время основной объем производства в России составляют полусладкие вина, однако их доля постепенно снижается в пользу сухого вина.

Ранее сообщалось, что в России в текущем году заметно снизились объемы производства крепкого алкоголя. Выпуск водки сократился на 12,1%, коньяка – на 16,8%.