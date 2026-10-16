Росалкогольтабакконтроль: продажи шампанского в РФ выросли на 4,3% за 9 месяцев

Продажи тихих вин в РФ снизились, а игристых - выросли Росалкогольтабакконтроль: продажи шампанского в РФ выросли на 4,3% за 9 месяцев

Москва16 окт Вести.С января по сентябрь 2026 года в России был зафиксирован спад продаж тихих виноградных вин и рост реализации шампанского. Об этом сообщил Росалкогольтабакконтроль.

По данным ведомства, продажи вин снизились на 2,7% и составили 40,6 млн декалитров (дал). Плодовых вин было реализовано 1,3 млн дал (-34,5%), ликерных – 797,5 тыс. дал (-8,4%).

При этом хорошо продаются игристые вина. Их продажи выросли на 4,3% – до 15,1 млн дал.

Рост отмечен и в продаже ликеро-водочных изделий – до 14,9 млн дал (+10,8%). Водки было реализовано 53,6 млн дал (-0,5%). Продажа коньяка снизилась на почти до 9 млн дал (-2,6%).