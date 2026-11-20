INFOLine: до 2029 года в РФ упадут продажи водки

Аналитики спрогнозировали падение продаж водки в РФ до 2029 года INFOLine: до 2029 года в РФ упадут продажи водки

Москва20 ноя Вести.До конца десятилетия продажи вина и крепкого "цветного" алкоголя будут расти, а водки – падать. К такому выводу пришли аналитики агентства INFOLine. Результаты прогноза приводит РБК.

В 2020 году в России было продано 73,8 миллиона декалитров водки. Согласно прогнозу, этот показатель к 2029 году сократится до 69,8 миллиона декалитров.

В период с 2025-го по 2029-й продажи вин в натуральном выражении будут расти со средним годовым темпом 1,4%, а крепких напитков без учета водки - на 3,9% ежегодно говорится в сообщении

Ранее стало известно, что в России сокращается производство крепких алкогольных напитков. Только за период с января по октябрь 2026 года объем выпуска этой продукции упал до 128,72 миллиона декалитров, что на 7,7% ниже в годовом выражении.