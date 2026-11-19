Россия выходит на шестое место в Европе по производству вина OIV: Россия займет шестое место в списке производителей вина в Европе

Москва19 ноя Вести.В 2026 году Россия станет шестым крупнейшим производителем вина в Европе, следует из ноябрьского отчета Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

Крупнейшим производителем вина в Европе остается Италия с прогнозируемым объемом в 41 миллион гектолитров. На втором и третьем местах расположились Франция (36,5 миллиона гектолитров) и Испания (32,6 миллиона гектолитров). Замыкают пятерку лидеров Германия и Португалия, где ожидается выпуск 8 миллионов и 6,7 миллиона гектолитров соответственно.

Ранее стало известно, что по итогам девяти месяцев текущего года объем производства в РФ белых вин превысил выпуск красных.

Между тем в Роскачестве рассказали, что большинство россиян при выборе вина ориентируются прежде всего на тип напитка по содержанию сахара. При этом покупатели все реже обращают внимание на раскрученный бренд, отдавая предпочтение своим вкусовым и визуальным ощущениям.