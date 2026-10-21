Лут: шесть из десяти продаваемых в РФ бутылок вина являются отечественными

Шесть из десяти продаваемых в России вин — отечественные Лут: шесть из десяти продаваемых в РФ бутылок вина являются отечественными

Москва21 окт Вести.Шесть из десяти бутылок вина, которые сейчас продаются в стране, произведены в России. Об этом заявила ИС "Вести" министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

По ее словам, задача — довести этот показатель до восьми бутылок.

Если сейчас в среднем из 10 продаваемых бутылок уже по стране 6 — это отечественное вино, а там тихого чуть больше, игристого чуть меньше, то наша цель в среднем — это 8 бутылок из 10, которые надо иметь сказала Лут в рамках Российского винодельческого форума, который впервые проходит в Геленджике

Министр добавила, что в государствах, где развито виноделие, на отечественные вина приходится до 90% продаж.

Если посмотреть на развитые в виноделии страны, от 75% до 90% продажи — это их отечественное вино отметила Лут

Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщили, что с января по сентябрь 2026 года в России был зафиксирован спад продаж тихих виноградных вин и рост реализации шампанского.