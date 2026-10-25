Москва25 окт Вести.Российское виноделие преодолело начальный период развития и входит в зрелую фазу с осознанным направлением роста. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил генеральный директор АО ПАО "Массандра" Владимир Масловский.

Российское виноделие в совокупности, в принципе, нащупало нужные направления развития, то есть, действительно выросло из коротких штанишек, преодолело начальный период развития и входит в такую зрелую фазу с уже осознанными направлениями, скажем так, куда и как развиваться заявил Масловский

Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут сообщила, что шесть из десяти бутылок вина, которые сейчас продаются в стране, произведены в России.