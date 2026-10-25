Лут заявила, что в ближайшие 5-10 лет нужно заложить 25 тыс. га виноградников Лут: в ближайшие 5-10 лет нужно заложить 25 тыс. га виноградников

Москва25 окт Вести.25 тысяч гектаров виноградников должно быть заложено за 5-10 лет, чтобы к 2030 году 8 из 10 проданных бутылок вина в РФ были российского производства. Об этом ИС "Вести" заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Для того чтобы обеспечить эти восемь бутылок, соответственно, нам нужно в ближайшие 5-10 лет еще заложить новых 25 тысяч [гектаров] виноградников. Конечно, раскорчевав старое, постоянно у нас идет раскорчевка, обновление виноградников, но мы должны прорасти на 25 тысяч гектаров виноградников. В целом потенциал такой есть, где это делать, мы видим, то есть земля есть, это в наличии, но нужно постепенно двигаться. Поэтому меры на закладку виноградника все равно у нас останутся после середины 2030-х годов, может быть, дальше в зависимости от того, каким темпом мы будем идти по закладке сказала Лут

Она заявила о планах по увеличению урожая на 250 тысяч тонн.

Это нам позволит прирасти в среднем по объему производства на 250 тысяч тонн. Если по текущему году мы ожидаем объем урожая на уровне прошлого года, где-то 950 тысяч тонн, то вот наша среднесрочная перспектива, это плюс еще 250 [тысяч] для того, чтобы достичь 80% потребления именно отечественного вина. Поэтому здесь, я думаю, что основные меры с точки зрения закладки должны сохраняться рассказала министр

Ранее Лут заявила о необходимости льготного кредитования виноделен. По ее мнению, отрасль требует инвестиций и поддержки малых производителей.