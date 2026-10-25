Москва25 окт Вести.Несмотря на тенденцию к сокращению потребления алкоголя, в том числе и вина, российский рынок остается большим, и у отечественного виноделия есть возможности для роста. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Несмотря на сокращающийся рынок потребления, вот тенденция, которая пошла в последнее время, на сокращение потребления в целом алкогольных напитков, и вина в том числе, все равно наш рынок остается большим. Место для развития именно отечественного виноделия есть, и можно расти, вопрос только в самом сырье и в самом вине сказала она

Ранее Лут выразила надежду, что льготное кредитование для виноделен будет сохранено, поскольку отрасль требует инвестиций и поддержки малых производителей.