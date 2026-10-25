Москва25 окт Вести.Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут выразила надежду, что льготное кредитование для виноделен будет сохранено, поскольку отрасль требует инвестиций и поддержки малых производителей. Об этом она заявила в интервью информационной службе "Вести"

Винодельня – это сложная инвестиция, и, конечно, нужно сохранять льготное кредитование на эти цели. Я надеюсь, что оно будет сохранено. Опять же появляется очень много малых виноделен, конечно, им нужна поддержка как на сами винодельни, так и на объекты агротуризма, энотуризма, который является частью агротуризма, с точки зрения развития, создания этих объектов и размещения, чтобы люди приезжали и пробовали вино на месте сказала глава ведомства

Ранее Лут сообщила, что шесть из десяти бутылок вина, которые сейчас продаются в стране, произведены в России.