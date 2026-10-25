Москва25 окт Вести.Энолог винодельни "Криница" Александр Мурузи, прошедший школу Бордо и Роны и работающий теперь на кубанской земле, заявил, что российские условия дают виноделу уникальную свободу и позволяют экспериментировать с сортами. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

"Каберне-совиньон в Бордо скучный. Здесь он лучше зреет, у него больше фруктовых [нот], он приятный, он поет. Здесь такое место, что ты можешь сажать что ты хочешь. Это фантастическая свобода. И получается, что в России ты получаешь целую лабораторию под открытым небом заявил Мурузи

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут выразила надежду, что льготное кредитование для российских виноделен будет сохранено.