Володин считает, что вино из Франции и Италии лучше армянского

Володин рассказал о превосходстве европейских вин над армянским Володин считает, что вино из Франции и Италии лучше армянского

Москва26 авг Вести.Французские и итальянские вина качественно лучше вина армянского. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" председатель Госдумы Вячеслав Володин.

При этом в вопросе экспорта продукции в Россию Ереван получает преференции, заметил он.

Однако желающих поставлять винную продукцию в Россию много, добавил Володин

И Франция хочет продать, и Италия, несмотря на санкции. И по качеству, думаю, что это вино лучше, чем армянское отметил председатель Госдумы

По его словам, схожая ситуация сложилась и с рынком фруктов, так как Грузия, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан также готовы поставлять свои товары, но Армения, как участница ЕАЭС, получает привилегии.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия заберет у Армении все "подарки" и преференции, если Ереван будет подыгрывать Западу. Он добавил, что республика не сможет одновременно усидеть в ЕС и ЕАЭС.