В России отметили изменения в продажах импортного алкоголя В России рассказали о быстрых темпах замещения импортного алкоголя

Москва24 ноя Вести.Россия экстремально быстро замещает импортный алкоголь. Эту ситуацию в комментарии ИС "Вести" прокомментировал пресс-секретарь Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынкам (Росалкогольтабакконтроль) Александр Куликов.

По его словам, ранее в отечественных магазинах были преимущественно представлены импортные спиртные напитки. Сейчас тенденция существенно изменилась – в России наладили собственное производство различных видов алкоголя.

Если мы говорим об импортозамещении как таковом, то в последние годы пройден очень большой путь. Если раньше мы видели подавляющее большинство импортной продукции в категории виски, джина или рома, то сейчас ситуация поменялась заявил Александр Куликов

По его словам, если у нас раньше на полке было более 60% импортного виски, то сейчас там можно увидеть от 50 до 60% отечественного виски.

По оценкам экспертов отрасли, конкуренция с импортной продукцией во многом зависит от ценовых разрывов, ставок, акцизов и минимальных розничных цен.