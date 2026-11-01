Москва1 ноя Вести.Продажи крепкого алкоголя, произведенного за пределами постсоветского пространства, в январе–сентябре выросли на 15%, до 5,1 млн декалитров (дал), пишет "Коммерсант".

По данным газеты, рост обеспечили крупнейшие бренды: спрос на Ballantine’s, Jameson и Jagermeister прибавил 43–51%. Одна из причин — доступность зарубежного спиртного выросла после повышения минимальных розничных цен в России, что привело к заметному росту полочных цен на отечественный алкоголь. Ситуация может измениться после повышения с 2027 года пошлин на импорт из недружественных стран.

По подсчетам аналитического проекта A.List, в январе–сентябре в российской рознице продано 5,1 млн дал крепкого алкоголя, разлитого за пределами бывшего СССР. Это на 15% больше, чем годом ранее. Продажи топ-10 востребованных брендов, на которые пришлось 57% реализации импортного алкоголя, выросли на 29% в годовом выражении, до 2,9 млн дал.

Как сообщили в компании SimpleWine, продажи британских марок крепкого спиртного в январе–августе выросли в 2,5 раза. Динамику по другим странам там не привели, но отметили, что импортный алкоголь обеспечил 51% продаж. В основном это позиции из Франции, Великобритании, Ирландии и Мексики.

Самым востребованным зарубежным брендом крепкого алкоголя в России в январе–сентябре аналитики A.List называют виски Ballantine’s холдинга Pernod Ricard. Его продажи выросли на 51% год к году, до 495,3 тыс. дал. У ликера Jagermeister прирост составил 43%, до 456,6 тыс. дал. Заметно быстрее рынка в топ-10 растет и импортный виски Jameson — на 48% в годовом выражении, до 325,3 тыс. дал за девять месяцев.