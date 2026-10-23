Власти планируют повысить пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран

Власти могут повысить пошлины на крепкий импортный алкоголь Власти планируют повысить пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран

Москва23 окт Вести.Правительство намерено повысить пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран с текущих €3 до €5 за литр.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники. Издание уточняет, что соответствующее постановление может быть принято уже в ноябре.

Руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин пояснил, что мера приведет к подорожанию продукции. При текущем росте валют оптовые цены за бутылку могут вырасти на 70-100 рублей.

Особенно чувствительным к увеличению пошлин будет сегмент до 1500 рублей за бутылку, считает Брагин.

Ранее сообщалось, что крупнейшие сети алкогольной продукции начали сокращать число магазинов после нескольких лет активного расширения.