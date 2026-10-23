Москва23 октВести.Правительство намерено повысить пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран с текущих €3 до €5 за литр.
Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники. Издание уточняет, что соответствующее постановление может быть принято уже в ноябре.
Руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин пояснил, что мера приведет к подорожанию продукции. При текущем росте валют оптовые цены за бутылку могут вырасти на 70-100 рублей.
Особенно чувствительным к увеличению пошлин будет сегмент до 1500 рублей за бутылку, считает Брагин.
Ранее сообщалось, что крупнейшие сети алкогольной продукции начали сокращать число магазинов после нескольких лет активного расширения.