Минфин предлагает ввести НДС для иностранных товаров, приобретенных онлайн Минфин предложил ввести НДС в 22% для зарубежных товаров, приобретенных онлайн

Москва24 сен Вести.Минфин России выступил с инициативой изменить правила налогообложения трансграничной интернет-торговли. Ведомство предлагает установить НДС в размере 22% на зарубежные товары, приобретаемые онлайн, а также ввести фиксированный таможенный сбор в 100 рублей для посылок стоимостью до 200 евро. Соответствующая информация была опубликована пресс-службой ведомства.

В рамках формирования конкурентной среды и "обеления" экономики законопроектом предложено для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке установить НДС по стандартной ставке 22% при покупке товаров электронной трансграничной торговли. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки сообщает пресс-служба

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что скачка цен на топливо в РФ нет. Таким образом Силуанов ответил на вопрос о том, не приходится ли закладывать в бюджет новые траты.