Москва1 сенВести.Минфин, Минсельхоз, Минэкономразвития и Минпромторг поддержали проведение эксперимента по дистанционной продаже российского вина через спецплощадку "Почты России".
В Министерстве сельского хозяйства считают, что новый механизм поможет небольшим винодельням расширить сбыт и представить покупателям продукцию, которая ограниченно доступна в федеральных торговых сетях, пишет газета "Известия".
Представители отрасли также ожидают увеличения ассортимента и снижения цен за счет сокращения числа посредников.
Против инициативы выступило Министерство здравоохранения. Ведомство предупредило, что повышение доступности алкоголя может противоречить государственной политике по сокращению его потребления. В июне 2026 года этот показатель составлял 7,62 литра этанола на человека против 9,1 литра в 2019 году.
В статье поясняется, что единой позиции в правительстве пока нет. Поскольку возможность запуска пилотного проекта рассматривается по поручению президента, окончательное решение ожидается на уровне главы государства.
Ранее эксперты объяснили рост спроса на безалкогольное вино в России.