Четыре ведомства поддержали эксперимент по онлайн-продаже вин Четыре российских министерства поддержали онлайн-продажу отечественного вина

Москва1 сен Вести.Минфин, Минсельхоз, Минэкономразвития и Минпромторг поддержали проведение эксперимента по дистанционной продаже российского вина через спецплощадку "Почты России".

В Министерстве сельского хозяйства считают, что новый механизм поможет небольшим винодельням расширить сбыт и представить покупателям продукцию, которая ограниченно доступна в федеральных торговых сетях, пишет газета "Известия".

Представители отрасли также ожидают увеличения ассортимента и снижения цен за счет сокращения числа посредников.

Против инициативы выступило Министерство здравоохранения. Ведомство предупредило, что повышение доступности алкоголя может противоречить государственной политике по сокращению его потребления. В июне 2026 года этот показатель составлял 7,62 литра этанола на человека против 9,1 литра в 2019 году.

В статье поясняется, что единой позиции в правительстве пока нет. Поскольку возможность запуска пилотного проекта рассматривается по поручению президента, окончательное решение ожидается на уровне главы государства.

Ранее эксперты объяснили рост спроса на безалкогольное вино в России.