Москва24 сен Вести.Пассивные доходы граждан могут быть включены в основную налоговую базу по НДФЛ. Соответствующее предложение, включенное в бюджетный пакет законопроектов на ближайшие три года, обсуждается в Минфине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Цель изменений – унификация уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13-22%.

Ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Это в большей степени соответствует целеполаганию введения прогрессивной шкалы НДФЛ говорится в сообщении

Ранее стало известно, что работающие родители с двумя и более детьми могут вернуть часть уплаченного НДФЛ. При соблюдении ряда условий они могут претендовать на семейную выплату.