ЛДПР предлагает отменить НДФЛ для россиян с доходом до 50 тыс. рублей

Россиян с доходом до 50 тыс. рублей предложили освободить от НДФЛ ЛДПР предлагает отменить НДФЛ для россиян с доходом до 50 тыс. рублей

Москва10 сен Вести.ЛДПР предлагает освободить от уплаты налога на доходы физических лиц россиян, которые получают не более 50 тысяч рублей в месяц. Соответствующий законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ.

Уточняется, что речь идет о совокупном заработке в 50 тысяч рублей в месяц , и об отсутствии других доходов, облагаемых НДФЛ.

Люди не должны отдавать последнее и выживать на копейки. У нас есть с кого брать деньги – банки, получающие многомиллионную сверхприбыль, мигранты, пользующиеся нашими мерами социальной поддержки. Пополнять бюджет нужно за счет них, а не сдирать последнее с простых граждан подчеркнул глава ЛДПР Леонид Слуцкий

Авторы инициативы отмечают, что действующая налоговая система не предусматривает освобождения от НДФЛ для граждан с небольшими трудовыми доходами, несмотря на наличие прогрессивной шкалы налогообложения.

В результате налог удерживается и с доходов граждан, для которых соответствующие суммы являются основным или даже единственным источником средств к существованию говорится в пояснительной записке к законопроекту

Согласно данным Росстата, в 2025 году среднедушевые доходы 45,4% населения не превышали 60 тысяч рублей в месяц, а 31,7% россиян получали не более 45 тысяч рублей.

Порог в 50 тысяч рублей разработчики законопроекта объясняют тем, что он превышает установленный на 2026 год МРОТ в 27093 рубля, но остается значительно ниже средней зарплаты по стране.

По мнению авторов документа, отмена НДФЛ позволит увеличить сумму средств, остающихся в распоряжении граждан с невысокими доходами, и снизить их текущую финансовую нагрузку. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2027 года.

Ранее в ЛДПР выступили с инициативой снизить НДФЛ для работающих родителей в зависимости от количества детей. Отмечалось, что это улучшит поддержку матерей, которые продолжают работать.