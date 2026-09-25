В Налоговый кодекс предложены поправки с увеличением акциза на алкоголь

В России в 2027 году могут вырасти акцизы на пиво и вино В Налоговый кодекс предложены поправки с увеличением акциза на алкоголь

Москва25 сен Вести.Проект поправок в Налоговый кодекс РФ предусматривает повышение акцизных сборов для всех видов алкогольной продукции, включая пиво, вино и крепкие напитки. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием законопроекта.

На 2027 год документом предложено установить следующие акцизные сборы: пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса – 35 рублей за литр (32 рубля в 2026 году), пиво крепостью свыше 8,6 градуса – 66 рублей (62 рубля в 2026 году), сидр, пуаре и медовуха – 35 рублей (33 рубля в 2026 году), алкогольная продукция крепостью до 18 градусов – отношение 176 рублей (ранее 172 рубля) к объемной доле этилового спирта в ней в абсолютной сумме за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре.

В прошлом году уже были приняты поправки, устанавливающие акцизы на 2027 год, одна в новом документе значения были проиндексированы в сторону повышения.

Для алкогольной продукции крепостью свыше 18 градусов на 2027 год акциз запланирован в 878 рублей за литр, ранее 857 рублей, против 824 рублей в 2026 году.

Акциз на вина за исключением крепленых на 2027 год предложено установить в 158 рублей, ранее предусматривалось 154 рубля, против 148 рублей в 2026 году – рост на 6,8%.

Ранее в правительстве РФ было принято решение отложить срок уплаты акцизных сборов до 28 декабря 2026 года.