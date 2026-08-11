Москва11 авг Вести.В России выявлена схема вывода спирта в нелегальный оборот под видом спиртосодержащих лекарств, выпуск которых в 2025 году кратно вырос. Об этом РБК рассказал собеседник, знакомый с ситуацией на алкогольном рынке, и подтвердил источник знакомый с результатами проверки, которую, в частности, проводила Федеральная налоговая служба. Собеседники связывают появление такой схемы с введением с начала 2025 года акциза на медицинский спирт.

Фармпроизводители продавали свои спиртосодержащие лекарства техническим компаниям, которые, как правило, позиционировали себя в качестве медицинских организаций и закупали препараты для собственных нужд. Получить чистый этанол из этих лекарств не трудно, в препаратах под видом спиртового раствора хлоргексидина, муравьиной кислоты и других антисептиков содержание спирта составляет около 90-95%. Потом эти технические компании ликвидировались, а спиртсодержащие лекарства продолжали числиться у них в остатках. Документация о дальнейшем движении продукции отсутствовала раскрывают схему оба источника

Всего с начала 2025 года из-за неуплаты акциза по спирту, замаскированному под фармпрепараты, государство могло недополучить примерно 10 млрд рублей. Эта оценка строится на данных оператора маркировки лекарств "Честный знак" — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — а именно на объеме остатков спиртосодержащих препаратов, которые находятся у дистрибьюторов без движения в течение длительного времени.

На производство фармсубстанции этанола предусмотрен налоговый вычет, если спирт используется для выпуска лекарств — этим правилом злоупотребили недобросовестные участники рынка объясняет Реваз Юсупов заместитель гендиректора ЦРПТ

Например, после введения акциза в 2025 году объем ввода в оборот популярного антисептика хлоргексидина вырос в 2,1 раза в сравнении с 2024-м, а производство муравьиной кислоты за тот же период увеличилось в 8,6 раза. После выявления схемы надзорными органами при участии ЦРПТ объем производимых спиртосодержащих препаратов вернулся на уровень 2024 года и ниже, отмечает Юсупов.

В пресс-службе ФНС ответили, что ведомство постоянно проводит мониторинг объемов выпуска, оборота и остатка спиртосодержащих лекарств, в том числе и на основе данных ЦРПТ. В компаниях с налоговыми рисками ФНС ведет контрольно-аналитические мероприятия и при необходимости выездные налоговые проверки.