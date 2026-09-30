Экономист Миролюбов: в России европейское пиво может подорожать на 10-20%

Экономист предположил, что европейское пиво в России подорожает на 10-20% Экономист Миролюбов: в России европейское пиво может подорожать на 10-20%

Москва30 сен Вести.Европейское пиво в России может подорожать на 10-20% из-за планируемого кратного увеличения ввозных пошлин. Об этом заявил экономист Денис Миролюбов.

По его словам, которые приводит издание "Абзац", из-за новых издержек с российского рынка уйдут некоторые марки, а розничные цены на массовую импортную продукцию вырастут.

Ассортимент пива из Европы заметно сократится. Я бы ориентировался на рост цен примерно на 10–20% для массового европейского импорта сказал Денис Миролюбов

Эксперт подчеркнул, что полностью европейское пиво с прилавков магазинов не уйдет, так как останутся альтернативные каналы ввоза, однако подорожание импорта и усложнение логистических цепочек "превратят эксклюзивные сорта в сугубо коллекционный товар". Так, при дальнейшем росте цен отдельные позиции могут доходить до 3–5 тысяч рублей и выше.