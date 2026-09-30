Москва30 сенВести.Европейское пиво в России может подорожать на 10-20% из-за планируемого кратного увеличения ввозных пошлин. Об этом заявил экономист Денис Миролюбов.
По его словам, которые приводит издание "Абзац", из-за новых издержек с российского рынка уйдут некоторые марки, а розничные цены на массовую импортную продукцию вырастут.
Ассортимент пива из Европы заметно сократится. Я бы ориентировался на рост цен примерно на 10–20% для массового европейского импортасказал Денис Миролюбов
Эксперт подчеркнул, что полностью европейское пиво с прилавков магазинов не уйдет, так как останутся альтернативные каналы ввоза, однако подорожание импорта и усложнение логистических цепочек "превратят эксклюзивные сорта в сугубо коллекционный товар". Так, при дальнейшем росте цен отдельные позиции могут доходить до 3–5 тысяч рублей и выше.