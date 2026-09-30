Эксперт Митрахович: в Европе произойдет рост цен на дизель до трех евро за литр

Эксперт Митрахович предрек Европе серьезный рост цен на дизель Эксперт Митрахович: в Европе произойдет рост цен на дизель до трех евро за литр

Москва30 сен Вести.Европе грозит рост стоимости дизеля до трех евро за литр. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По его словам, на фоне повышения цен на дизельное топливо пострадают и зависящие от Европы государства, в частности, Украина.

В Европе будет рост стоимости дизеля где-то до трех, возможно даже, евро за литр. Как на какое-то время, пока завышение спроса не произойдет. Кстати, будет, соответственно, очень большой рост цен на Украине, потому что Украина же получает нефтепродукты из Европы. Там уже сейчас цены очень высокие, а, соответственно, европейские цены еще и с дополнительной наценкой перейдут на Украину, если все текущие тенденции сохранятся отметил Митрахович

Средняя цена дизеля в Европе в сентябре установила исторический максимум и составила 2,23 евро за литр.

Так, по данным газеты Le Figaro, каждая десятая заправка во Франции столкнулась с дефицитом как минимум одного вида нефтепродуктов. В Нидерландах средняя рекомендованная цена бензина установила исторический рекорд, достигнув 2,73 евро за литр.

Как сообщала газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные Еврокомиссии, рост цен на дизельное топливо с начала 2026 года заставляет европейских водителей платить за бак на заправке дополнительные 30 евро: топливо подорожало более чем на 40%.