Цены на бензин в Нидерландах обновили исторический максимум В Нидерландах цены на бензин обновили исторический рекорд

Москва28 сен Вести.В Нидерландах средняя рекомендованная цена бензина вновь обновила исторический рекорд, достигнув 2,73 евро за литр. Об этом сообщает портал NU.nl со ссылкой на данные потребительской организации UnitedConsumers.

Согласно ее данным, в понедельник бензин Euro95 подорожал на 0,1 цента за литр. Таким образом, был побит предыдущий рекорд в 2,729 евро, державшийся с 26 сентября.

Как отмечает портал, очередное подорожание бензина произошло на фоне дальнейшего роста мировых цен на нефть после того, как президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана о прекращении огня и возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

Что касается дизельного топлива, в Нидерландах оно несколько подешевело. Средняя рекомендованная стоимость опустилась на 0,3 цента, до 2,785 евро за литр. Ранее в сентябре цена дизеля доходила до рекордных 2,824 евро за литр.

Дальнейшего подорожания бензина опасаются владельцы нидерландских АЗС, так как это неминуемо усилит отток покупателей в соседние страны, где топливо стоит дешевле. Так, с 1 октября немецкие власти планируют предоставить автомобилистам скидку в 17 центов за литр. По информации Центрального банка Нидерландов, в первом полугодии 2026 года нидерландские водители потратили на автозаправочных станциях Германии и Бельгии 1,5 млрд евро. Это на 32% больше, чем за тот же период прошлого года.