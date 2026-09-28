Автоэксперт рассказал, как повышение утильсбора повлияет на цены машин Кадаков: рост цен на авто из-за повышения утильсбора не будет одномоментным

Москва28 сен Вести.Повышение ставок утилизационного сбора в России с 1 января 2027 года может увеличить стоимость ходовых моделей зарубежных автомобилей на 150-200 тыс. рублей, но рост цен едва ли будет одномоментным. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" автоэскперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Эксперт подчеркнул: это повышение утильсбора в РФ плановое, и в целом этот процесс расписан до 2030 года.

Повышение или, как модно сейчас говорить, индексация утилизационного сбора расписано было два года назад на несколько лет вперед вплоть до 2030 года. Это просто у нас так работают некоторые СМИ, которым нужно что-то преподнести как сенсацию… Все расписано на годы вперед до 2030 года. Каждый год 1 января будет повышаться утилизационный сбор. Нынешнее повышение - оно точно такое же плановое подчеркнул Максим Кадаков

Он также предположил, как это скажется на ценах зарубежных автомобилей в нашей стране.

Если мы берем самые ходовые новые автомобили, у нас утилизационный сбор по ним поднимется примерно на 10-12%. Я сейчас в цифрах точно не помню - условно 150-200 тысяч рублей. Это неприятно, никто не хочет платить лишние деньги, естественно, но так будет отметил автоэксперт

Повышение цен, по его мнению, едва ли будет одномоментным.