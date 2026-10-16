Москва16 окт Вести.Крупнейшие сети алкогольной продукции начали сокращать число магазинов после нескольких лет активного расширения. Об этом сообщают "Известия".

По итогам первого полугодия число точек "Красного & Белого" и "Бристоля" по сравнению с декабрем 2025 года уменьшилось на пять, до 28 253, а сеть "ВинЛаб" в третьем квартале сократилась на три магазина, до 2222 говорится в сообщении

По данным издания, причиной наблюдаемой тенденции стали падение продаж алкогольной продукции, рост цен на нее и ужесточение региональных правил.

В нынешних условиях алкогольные ретейлеры вынуждены пересмотреть стратегию развития и сделать ставку на повышение эффективности действующих магазинов.