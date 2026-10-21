Москва21 окт Вести.Число российских ретейлеров, которые закрывают физические магазины, увеличилось на 54%. Об этом свидетельствуют данные на конец III квартала консалтинговой компании NF Group, сообщают "Ведомости".

Уточняется, что среди ретейлеров, занимающихся оптимизацией, выделены: магазин "Стокманн", бренды CR, XC, RE, "Син", Lime и Terranova, сети Redecoro.

Большинство компаний, отказывающихся от офлайн-формата, работают в сегменте одежды и обуви - всего названо 37 брендов. Еще четыре бренда занимаются продажей товаров для дома. Три марки задействованы в сфере общественного питания. Остальные занимаются парфюмерией и электроникой.

Ранее полиция Петербурга устроила масштабные проверки в магазинах одного из крупнейших продуктовых ретейлеров. Рейды прошли в Приморском районе Петербурга и во Всеволожском районе Ленобласти. Всего под проверку попали 35 розничных магазинов и территории рядом с ними.