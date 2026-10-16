"Ведомости": убыль компаний в России выросла на 58% по сравнению с прошлым годом

Убыль компаний в России выросла почти на 60% по сравнению с прошлым годом "Ведомости": убыль компаний в России выросла на 58% по сравнению с прошлым годом

Москва16 окт Вести.Убыль компаний в России в период с января до августа 2026 года выросла на 58% и достигла 89,9 тыс. случаев по сравнению с 56,9 тыс. за тот же период прошлого года. Об этом пишут "Ведомости".

Уточняется, что количество ликвидированных предприятий выросло на 3,1% и достигло 187,1 тыс. единиц.

Убыль компаний в России в январе – августе текущего года выросла на 58% и достигла 89 900 случаев отмечается в публикации

При этом регистрировать компании стали реже – 97,2 тыс. в 2026 году против 124,6 тыс. в 2025-м. Подчеркивается, что зачастую ликвидируют пустые фирмы, которые имеют большие задолженности и проходили процедуру банкротства. Число корпоративных банкротств в январе-июне этого года выросло на 11% (с 3202 единиц до 3547).

В июле сообщалось, что в первое полугодие 2026 года около 10 крупных российских брендов одежды и обуви начали проводить масштабные распродажи. Скидки на товары доходят до 90%, говорится в исследовании консалтинговой компании Commonwealth Partnership.