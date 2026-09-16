Более 12 тысяч предприятий закрылись в Финляндии во втором квартале 2026 года

В Финляндии зафиксировали массовое закрытие бизнеса в торговле и промышленности Более 12 тысяч предприятий закрылись в Финляндии во втором квартале 2026 года

Москва16 сен Вести.Во втором квартале 2026 года в Финляндии закрылось свыше 12 тысяч компаний, что на 1,2 тысячи превысило число вновь зарегистрированных предприятий. Об этом свидетельствуют данные Статистического управления страны.

По информации ведомства, с апреля по июнь в стране открылось 10 781 новое предприятие, тогда как свою деятельность прекратили 12 013 компаний. В годовом выражении количество новых бизнесов сократилось на 1,6 тысячи, а число ликвидированных выросло на 1,2 тысячи.

Отрицательная динамика затронула практически все сферы, однако наиболее критическая ситуация сложилась в торговле и обрабатывающей промышленности, где количество ушедших с рынка фирм вдвое превысило число созданных.

Единственными регионами с положительным балансом остались Южная Карелия и Аландские острова.