Москва16 сен Вести.Финляндия направит киевскому режиму новый, 34-й по счету пакет военной помощи на 290 млн евро, сообщает Минобороны Финляндии.

Пакет включает в себя военную технику, которую Украина запросила в срочном порядке, уточняет министерство.

Стоимость вошедших в пакет средств составляет почти 290 млн евро уточняет Минобороны Финляндии

Между тем Хельсинки уже предоставил киевскому режиму военную технику на 3,6 млрд евро.

Британский аналитик Александр Меркурис рассказал, что на Украине разворовываются деньги, которые киевский режим получает от Запада.

Между тем председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко заявил, что граждане Финляндии начинают осознавать, что страна помогает киевскому режиму себе в ущерб.