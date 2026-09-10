Москва10 сен Вести.Польша готовит очередной пакет военной помощи Украине. Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Его слова передает РИА Новости.

По словам министра, в него войдут образцы вооружения, которые польская армия больше не планирует использовать.

Мы готовим очередной пакет поддержки Украины сказал он

Косиняк-Камыш уточнил, что у вооружения из нового пакета помощи уже истекают ресурсы.

На выставке вооружений, которую в Польше посетил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, ранее задержали украинца с оружием и обоймой боевых патронов.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что западные кураторы киевского режима за последний год истратили более 10 миллиардов долларов на поддержку ВСУ. Эти деньги были потрачены на закупку американского вооружения.

New York Times отмечала, что просьба Зеленского уже сейчас направить часть кредита 2027 года на покрытие дефицита военного бюджета Украины в размере 27 млрд долларов вызвала обеспокоенность у европейских чиновников. Некоторые из них, по данным издания, стали задаваться вопросом об эффективности расходования Киевом выделенных средств.