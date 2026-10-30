Количество ликвидаций независимых АЗС достигло максимума с 2022 года Число ликвидаций независимых заправок впервые с 2022 года достигло максимума

Москва30 окт Вести.За девять месяцев 2026 года ликвидированы 935 компаний в сфере топливной розницы, что на 16,7% больше, чем годом ранее. Количество ликвидаций заправок достигло максимума с 2022 года. Об этом сообщает "Коммерсант".

Па мнению аналитиков, причиной стали перебои с поставками топлива, скачки оптовых цен на бензин и дизтопливо, а также внушительный рост издержек.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что по количеству заправок независимые АЗС занимают около 60% рынка, а по объемам реализации — 30–40% отмечается в сообщении

По состоянию на 1 октября, по данным "Контур.Фокус", в России в сегменте розничной торговли топливом работали 10,72 тысяч компаний и предпринимателей. Год к году это число упало на 2,9%.

Это примерно соответствует уровню октября 2022 года.