Москва16 окт Вести.Вероятность банкротства у компаний из сфер энергетики, ЖКХ и строительства оказалась в разы больше среднего. Об этом пишет издание "Ведомости" со ссылкой на данные Федресурса и Росстата об отраслевой структуре банкротств и распределении числа всех организаций страны по отраслям.

Так, в первой половине 2026 года число корпоративных банкротств в России стало расти впервые за девять лет. Их количество уже увеличилось до 3547 (+11%). Больше всего банкротств зафиксировано в строительстве и торговле – там разоряется примерно каждая четвертая компания.

Риски банкротства в строительстве оказались в 2 раза выше среднего. Примерно такие же или еще выше они у компаний сферы энергетики, ЖКХ и добычи полезных ископаемых говорится в публикации

Издание отмечает, что строительство продемонстрировало наибольший прирост доли разорившихся компаний по сравнению с допандемийным 2019 годом. В 2025 году показатель составил 25,3%.

По словам старшего юриста практики реструктуризации и банкротства юридической фирмы АЛРУД Артура Черныхова, рост доли банкротств в строительстве связан с высокой долговой нагрузкой и стоимостью финансирования.

Ранее сообщалось, что новый закон о банкротстве поможет заемщикам избавиться от пожизненной кабалы.