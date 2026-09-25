В России число дел о банкротстве строительных компаний выросло на треть

В России растет число банкротств девелоперов В России число дел о банкротстве строительных компаний выросло на треть

Москва25 сен Вести.Число дел о банкротстве строительных компаний за три месяца выросло на треть, сообщили "Известия" со ссылкой на исследование компании "Контур.Фокус".

В основном банкротства затронули региональных девелоперов, уточняют аналитики.

Год к году число дел о банкротстве выросло на 41%... Так, в Казани банкротом была признана "Строительная компания "Ак Барс", в Челябинске - специализированный застройщик (СЗ) "Высота", в Сургуте - СЗ "Салаир", в Перми - "Звезда-2013", в Красноярске - КДСК, в Новосибирске - "Авангардстрой" и другие компании говорится в публикации

Представители строительной отрасли отметили, что причинами трудностей компаний стали снижение инвестактивности в экономике, сокращение бюджетного строительства и спроса на жилье.

При отсутствии достаточного количества заказов стройорганизациям становится тяжело выполнять текущие обязательства: платить налоги и заработную плату, обслуживать кредиты, исполнять обязательства по контрактам без авансирования и т. д. объяснил президент Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко

Ранее издание "Коммерсант" сообщило о планах Сбербанка подать заявление о банкротстве компании Fitroo, выпускавшей готовые завтраки с изображением бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.