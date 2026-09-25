Выпускающая хлопья с изображением Нурмагомедова компания может обанкротиться

Компания, использующая в рекламе изображение Нурмагомедова, может обанкротиться Выпускающая хлопья с изображением Нурмагомедова компания может обанкротиться

Москва25 сен Вести.Выпускавшая готовые завтраки с изображением бойца UFC Хабиба Нурмагомедова компания Fitroo может уйти с рынка. Заявление о ее банкротстве намеревается подать Сбербанк.

Об этом пишет "Коммерсант". Размер долга компании не уточняется.

Fitroo была приобретена спортсменом в 2021 году, а в 2022 половину компании приобрел Абдула Нурмагомедов, предположительно, представляющий интересы бойца UFC.

В 2025 году при росте выручки на 10%, до 573,4 млн руб., компания "Фитроо" отчиталась о чистом убытке в размере 246,6 млн руб. Долгосрочные обязательства компании за 2025 год увеличились почти в два раза, до 162,4 млн руб пишут журналисты

Ранее сообщалось, что бывший франчайзи Rostic’s "Фаст фуд маркет" намерен подать о банкротстве.