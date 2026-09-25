Москва25 сенВести.Выпускавшая готовые завтраки с изображением бойца UFC Хабиба Нурмагомедова компания Fitroo может уйти с рынка. Заявление о ее банкротстве намеревается подать Сбербанк.
Об этом пишет "Коммерсант". Размер долга компании не уточняется.
Fitroo была приобретена спортсменом в 2021 году, а в 2022 половину компании приобрел Абдула Нурмагомедов, предположительно, представляющий интересы бойца UFC.
В 2025 году при росте выручки на 10%, до 573,4 млн руб., компания "Фитроо" отчиталась о чистом убытке в размере 246,6 млн руб. Долгосрочные обязательства компании за 2025 год увеличились почти в два раза, до 162,4 млн рубпишут журналисты
Ранее сообщалось, что бывший франчайзи Rostic’s "Фаст фуд маркет" намерен подать о банкротстве.