Экс-франчайзи Rostic`s намерен подать заявление о банкротстве Бывший франчайзи Rostic`s собирается подать заявление о банкротстве

Москва20 сен Вести.Бывший франчайзи Rostic’s "Фаст фуд маркет" намерен подать о банкротстве. Об этом сообщается в уведомлении компании.

Подчеркивается, что экс-франчайзи в начале 2026 года управлял не менее 25 ресторанами.

Основанием для обращения является наличие признаков банкротства отмечается в сообщении

Уточняется, что в качестве кредиторов указаны Сбербанк, Федеральная налоговая служба, структуры ФПК "Гарант-инвест" и другие кампании. При этом сумма задолженности не раскрывается.

Глава компании "Юнирест", владеющей брендом Rostic's, в конце 2024 года заключил сделку с гендиректором "Эй Кей Раша" Алексеем Чижовым, который развивал в России 97 ресторанов KFC после ухода зарубежного владельца.