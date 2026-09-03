X5 выступила за отмену ограничений на долю торговых сетей в регионах

Владелец "Пятерочки" предложил снять ограничения для крупных торговых сетей X5 выступила за отмену ограничений на долю торговых сетей в регионах

Москва3 сен Вести.Крупнейший российский ретейлер X5, управляющий сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", предложил отменить действующий лимит на долю торговых сетей на продовольственном рынке в регионах и муниципалитетах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо компании президенту России Владимиру Путину.

Сейчас торговая сеть, доля которой превышает 25% от объема проданных продовольственных товаров за предыдущий год в границах региона, муниципалитета или городского округа, не может открывать там новые магазины.

В X5 считают, что действующее с 2010 года ограничение создает риски для продовольственной безопасности страны и не учитывает изменения, произошедшие на рынке за последние 16 лет, в том числе развитие онлайн-торговли.

Только федеральные торговые сети располагают инфраструктурой, которая позволяет бесперебойно снабжать население в кризисных условиях сказано в письме

В компании отметили, что атаки БПЛА могут приводить к повреждению транспортной и складской инфраструктуры и создавать риски дефицита продуктов, прежде всего с коротким сроком годности. По мнению X5, крупные федеральные сети благодаря развитой инфраструктуре способны оперативно перераспределять поставки.

Кроме того, ограничение в 25% мешает развитию сети дискаунтеров "Чижик". Порог применяется ко всей группе X5, поэтому в ряде муниципалитетов, где уже работают "Пятерочки" и "Перекрестки", компания не может открывать новые магазины "Чижик".

В X5 также заявили, что действующее ограничение может приводить к росту цен. По мнению ретейлера, небольшие игроки из-за меньших объемов закупок и более высоких операционных расходов не всегда могут обеспечивать цены на уровне крупных федеральных сетей.

Одновременно X5 предложила снизить для торговых сетей порог доминирования с 35% до 25%. В таком случае Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) сможет применять меры к сетям, занимающим доминирующее положение, в частности при установлении монопольно высоких цен или навязывании партнерам невыгодных условий.

Письмо было направлено Путину 11 августа. По данным РБК, глава государства поручил проработать предложения заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину. Он уже провел совещание с профильными ведомствами по этому вопросу.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге закрылся единственный супермаркет "Пятерочка Налету".