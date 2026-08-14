Цифровые платформы попросили власти РФ помочь бизнесу после атак на Wildberries "Ведомости": АЦП просит правительство помочь бизнесу после атак на Wildberries

Москва14 авг Вести.Ассоциация цифровых платформ (АЦП) предложила российскому правительству комплекс мер по поддержке предпринимателей, чьи товары пострадали от украинских ударов по складским объектам. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на письмо организации, направленное председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

В первую очередь, АЦП предлагает предусмотреть прямые безвозмездные выплаты из федерального бюджета для возвращения деятельности компаний к прежнему объему, сохранения бизнеса и рабочих мест. Также предлагается дать предпринимателям отсрочку или рассрочку по налоговым и иным обязательным платежам сроком не менее шести месяцев, а на период, когда ведение нормальной хозяйственной деятельности было объективно невозможно, приостановить начисление пеней и штрафов.

Еще один блок мер связан с кредитными каникулами и реструктуризацией задолженностей. АЦП просит правительство и профильные ведомства предоставить пострадавшим предпринимателям возможность приостановить выплаты по текущим кредитам и займам минимум на полгода. При необходимости действующие кредитные договоры предлагается продлевать, чтобы учесть срок, необходимый для восстановления бизнеса.

В письме АЦП также предлагает создать или расширить механизм страхования имущества и товарных запасов от рисков, связанных с чрезвычайными ситуациями и иными внешними угрозами. Для малых и средних предприятий ассоциация рекомендует компенсировать часть стоимости страховки за счет бюджетных средств.

Помимо этого, ассоциация считает необходимым ввести временный мораторий на проведение контрольных и надзорных проверок в отношении пострадавших предприятий. Также предлагается не применять штрафы за мелкие нарушения, если они связаны непосредственно с происшествиями.

Представитель Wildberries сообщил, что компания поддерживает предложения АЦП по разработке комплексных мер помощи предпринимателям, пострадавшим в результате атак на логистическую инфраструктуру. ... Wildberries уже реализует собственный комплекс мер поддержки продавцов и продолжает его расширять сказано в публикации

Ранее, 8 августа, сообщалось, что Wildberries запускает меры поддержки для продавцов, чьи товары пострадали от украинских ударов по складским объектам. Маркетплейс берет на себя упаковку товаров, что позволить селлерам сэкономить время на обработке заказов.

Позже стало известно, что Wildberries продлила меры поддержки продавцов, которые реализуют товары со своего склада, до конца января 2027 года.