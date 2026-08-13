Москва13 авг Вести.Российская Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила запретить восстановление НДС по товарам, уничтоженным при атаках БПЛА или терактах на логистических объектах, организовать компенсационный фонд и обязать маркетплейсы оформлять утрату в более короткие сроки. Ассоциация направила предложение в Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг, пишет РБК.

В ассоциацию входит DNS, "М.Видео-Эльдорадо", "Ситилинк", Samsung, Huawei, Honor, Tecno.

В РАТЭК полагают, что эти меры "позволят не допустить избыточного налогового давления на крупный и средний производственный бизнес, уже понесший колоссальный прямой материальный ущерб".

В письмах к Минэкономразвития и Минпромторгу РАТЭК предложила сформировать специальный компенсационный фонд для ускорения выплат пострадавшим участникам рынка, чтобы не допустить кассовых разрывов до завершения долгосрочных судебных или страховых разбирательств.

Кроме того, ассоциация выступает за то, чтобы обязать цифровые платформы показывать в личном кабинете продавца актуальный статус, условия и лимиты страхования конкретного склада до момента подтверждения поставки, а также возмещать продавцам утрату соразмерно суммам, полученным маркетплейсами от страховых компаний по данным страховым случаям.

РАТЭК также считает необходимым обеспечить возможность добровольного сострахования военных рисков для селлеров в интерфейсе маркетплейсов в один клик при оформлении поставок и обязать операторов складов предоставлять поклажедателям единый акт об утрате (уничтожении) товара в течение 10 рабочих дней с момента ЧС для оперативного запуска процедур списания.

В предложение РАТЭК также вошло создание национального контура государственно-частного перестрахования рисков БПЛА и терактов с привлечением средств государственного бюджета.

По словам представителя Минфина, ведется работа по обсуждению аналогичных вопросов от делового сообщества вместе с заинтересованными ведомствами.

Ранее зампред Совета безопасности РФ, глава партии "Единая Россия" (ЕР) Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим атакует российские маркетплейсы, так как воюет с обычными жителями России.