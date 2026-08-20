Москва20 авг Вести.В Санкт-Петербурге закрылся единственный супермаркет сети "Пятерочка Налету", сообщает газета "Ведомости".

Единственный петербургский магазин сети "Пятерочка Налету", находившийся в бизнес-центре "Трезубец" на ул. Ефимова, прекратил работу говорится в публикации

В X5, которая владеет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик" сообщили, что это был пилотный проект, но от дальнейших комментариев отказались.

"Налету" относится к формату ultra-convenience, который предполагает небольшие магазины с высоким трафиком и быстрыми покупками. В ассортименте обычно представлены готовая еда, напитки, такие как кофе или смузи, товары в удобной упаковке. Кроме того, там могут быть продукты, за которые покупатель готов немного переплатить, чтобы себя порадовать.

Как отмечают эксперты, в других странах этот формат получил большее распространение, но в России его развивать сложно. Тем не менее в Москве на данный момент работают минимум 7 "Пятерочек Налету".