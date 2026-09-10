Москва10 сенВести.Информация о массовом "обвесе" покупателей не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Так представители сети магазинов прокомментировали пост Telegram-канала "SHOT ПРОВЕРКА".
В публикации сообщалось, что в разных городах весы на кассах показывают больше, чем товар весит на самом деле. Речь шла об одном из магазинов в Твери.
В компании этот случай назвали "единичным". В пресс-службе "Пятерочки" заявили, что массовый характер проблемы не подтвердился и пообещали оперативно откалибровать весы.
Ранее сообщалось о случае в магазине "Пятерочка", где грызуны поедали хлебобулочную продукцию.