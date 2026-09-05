Москва5 сенВести."Пятерочка" начала обработку торгового зала после публикации ролика, в котором крысы дегустируют выпечку в магазине, рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейла X5.
Представители магазина заверили, что принимают все необходимые меры для устранения проблемы.
Мы … принимаем все необходимые меры для устранения проблемы, в том числе заделку лазов и дыр по периметру магазинасказано в сообщении
Уточняется, что видео было снято несколько недель назад в одном из магазинов Санкт-Петербурга.