"Пятерочка" проводит обработку торгового зала после видео с крысами в Петербурге

После видео с крысами, поедающими выпечку, "Пятерочка" обрабатывает магазины "Пятерочка" проводит обработку торгового зала после видео с крысами в Петербурге

Москва5 сен Вести."Пятерочка" начала обработку торгового зала после публикации ролика, в котором крысы дегустируют выпечку в магазине, рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейла X5.

Представители магазина заверили, что принимают все необходимые меры для устранения проблемы.

Мы … принимаем все необходимые меры для устранения проблемы, в том числе заделку лазов и дыр по периметру магазина сказано в сообщении

Уточняется, что видео было снято несколько недель назад в одном из магазинов Санкт-Петербурга.