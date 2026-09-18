Москва18 сен Вести.Межрайонная инспекция ФНС № 7 по Омской области подала в Арбитражный суд Алтайского края заявление, в котором попросила признать банкротом одного из самых крупных в стране производителей мороженого АО "Русский холодъ". Соответствующая информация появилась на портале "Федресурс".

Межрайонная ИФНС России №7 по Омской области обратилась 15.09.2026 г. в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании АО "Русский холодъ" несостоятельным (банкротом) говорится в сообщении

1 мая 2026 года "Русский холодъ" приостановил поставки своей продукции партнерам и начал аудит бизнеса. Компания ранее брала кредиты на расширение филиальной сети. Однако ужесточение кредитной политики ЦБ привело к росту стоимости обслуживания долга и увеличило нагрузку на операционное финансирование.

В июне 2026 года стало известно, что акционеры намерены ликвидировать компанию.