Москва9 сен Вести.Транспортная компания ООО "Поволжье-Транс" намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ООО "Твое", управляющего одноименной сетью магазинов одежды. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные "Федресурса".

Сейчас в арбитражном суде рассматриваются два иска "Поволжье-Транс" к "Твое" на общую сумму 40,8 миллиона рублей. Решения по ним пока не вынесены. Представители обеих компаний не ответили на запрос издания.

Кризис на рынке одежного ритейла продолжает сказываться на работе сетей. Так, партнер магазинов "Твое" намерен обанкротить компанию. Пока сумма требований истца невелика, но эксперты не исключают, что дело может завершиться реальным банкротством говорится в материале

Советник Forward Legal Данил Бухарин отметил, что публикация намерения обратиться с заявлением о банкротстве может использоваться кредитором для усиления переговорной позиции и взыскания задолженности без фактического запуска процедуры.

При этом партнер One Story Ольга Сумишевская не исключила, что финансовые проблемы "Твое" действительно могут привести к банкротству. Она обратила внимание на закрытие магазинов и неоднократные изменения в подходах к управлению компанией. В 2024-2025 годах гендиректор "Твое" менялся трижды.

По данным "Infoline-Аналитики", финансовое положение сети остается сложным. Чистый убыток компании по итогам 2025 года увеличился с 372,3 миллиона до 620,8 миллиона рублей, а процентные расходы достигли 991,5 миллиона рублей. Аналитики считают такой уровень долговой нагрузки фактором высокого риска банкротства.

"Твое" работает на рынке с 2010 года. По собственным данным компании, сеть насчитывает более 340 магазинов в четырех странах СНГ, а производственные комплексы расположены в России, Белоруссии и Молдавии.