Pizza Hut продали за $2,7 млрд Yum Brands продала сеть пиццерий Pizza Hut за $2,7 миллиарда

Москва16 июн Вести.Компания Yum Brands объявила о продаже сети пиццерий Pizza Hut. Сумма сделки составила $2,7 миллиарда, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Yum Brands продала актив на фоне растущей конкуренции на рынке быстрого питания. Кроме того, покупатели стали значительно осторожнее относиться к расходам.

В Китае бизнес Pizza Hut купит компания Yum China за $1,2 миллиарда. Остальная часть сети перейдет инвесткомпании LongRange Capital за $1,5 миллиарда.

Всего в мире работает около 20 тысяч пиццерий Pizza Hut. Yum Brands оставила российский рынок 2023 году, продав рестораны KFC и Pizza Hut российским операторам.