"Коммерсант": Cofix могут продать за 1,4 млрд рублей "Коммерсант": сеть кофеен Cofix планируют продать примерно за 1,4 млрд рублей

Москва19 апр Вести.Российский бизнес сети кофеен Cofix готовят к продаже. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на три источника в общепите.

Основным претендентом собеседники журналистов называют фонд "Бумеранг Капитал" Вагана Гаспаряна, ранее купивший "Даблби". Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков оценивает стоимость сети в 1,25-1,4 млрд руб. Cofix и "Бумеранг Капитал" ситуацию не комментируют.

"Бумеранг Капитал", созданный в 2024 году экс‑главой "Сбербанк Капитала" Ваганом Гаспаряном, инвестирует в сферу розницы и продуктов питания. Фонд участвует в развитии активов Selgros и Global Foods, владеет долей в производителе салатов "Прованс" и инвестирует в замороженную римскую пиццу. В апреле он приобрел сеть кофеен "Даблби".

Cofix основана в 2013 году в Израиле, среди учредителей - Ави Кац и Бенни Паркаш. Основной рынок сети - Россия: здесь 290 точек, многие по франшизе. Операции ведет ООО "Урбан Кофикс Раша", бенефициары которого на конец прошлого года - Cofix Group (41,2%), Coffee Prime (8,8%) и основатели ADG Group Михаил и Григорий Печерские (32,4 и 16,6%). В 2025 году выручка компании достигла 3,01 млрд руб., чистая прибыль - 68,1 млн руб.

Ранее эксперты аналитического центра "Чек Индекс" сообщили, что россияне в кофейнях выпивают около 10,3 млн порций кофе в месяц, при этом средняя цена чашки в первом квартале 2026 года составила 289 рублей.