Объем рискованных долгов в банках в 1,5 раза превысил официальные оценки Доля просроченных кредитов в банках РФ превысила официальные оценки в 1,5 раза

Москва18 сен Вести.Объем рискованных реструктуризаций в кредитных портфелях российских банков в июне достиг 4,8 трлн рублей, годом ранее показатель составлял 3 трлн рублей. Это в полтора раза больше официального уровня просроченной задолженности. Об этом со ссылкой на данные Центробанка сообщает газета "Известия".

По корпоративному портфелю просроченная задолженность достигла 3,5 трлн рублей, а объем проблемных долгов в целом составил 11,5 трлн рублей.

В пресс-службе Центробанка газете подтвердили, что качество корпоративных кредитов в последнее время действительно ухудшилось. При этом, по данным регулятора, такие долги наполовину покрыты резервами и качественными залогами, а оставшиеся риски умеренные и могут быть закрыты банками за счет растущей прибыли.

В июле Банк России продлил на третий квартал 2026 года рекомендации кредитным организациям идти навстречу юрлицам и индивидуальным предпринимателям, обращающимся за реструктуризацией кредитов.