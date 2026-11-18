Москва18 нояВести.От 7 до 10% качественных торговых центров России находятся в зоне риска и могут столкнуться с банкротством. Об этом РИА Новости сообщил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Павел Люлин.
По его словам, около половины торговых центров страны имеют кредитные обязательства, при этом собственникам необходимо дополнительно покрывать расходы на содержание объектов.
Я думаю, что из них примерно 7-10% близки к тому, чтобы начать скатываться, они находятся в красной зоне и могут обанкротиться. Это если рассматривать качественные ТЦ, которых мы насчитываем около 2 тысяч, но не только онисказал Люлин
По мнению эксперта, возможные банкротства ТЦ будут происходить постепенно и в основном придутся на период после окончания долгосрочных договоров аренды, которые обычно заключаются на 5-7 лет.
При этом проблемные торговые центры не обязательно прекращают работу. Как пояснил Люлин, зачастую они переходят к новым собственникам, которые пытаются изменить концепцию объекта. В отдельных случаях здания продают под снос с последующей застройкой территории, преимущественно жильем.
Ранее исследование показало, что в московских ТЦ стали отдавать значительно больше места под развлекательные заведения, фитнес-клубы и сервисные компании. Таким образом, торговые пространства постепенно меняются в сторону многофункциональности.