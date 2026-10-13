Торговые центры Москвы стали чаще отдавать площади под развлечения и спорт В московских ТЦ резко выросла доля развлекательных заведений

Москва13 окт Вести.В московских торговых центрах значительно выросла доля площадей, которые занимают новые развлекательные заведения, фитнес-клубы и сервисные компании. За январь-сентябрь 2026 года она достигла 42,7% против 14,3% годом ранее, сообщает "РБК Недвижимость" со ссылкой на исследование компании CORE.XP.

Наиболее заметный рост показал развлекательный сегмент. Его доля в площади новых открытий увеличилась почти в девять раз - с 3,4 до 30,3%. Доля спортивных услуг выросла с 6,3 до 10,4%.

Кроме того, в столичных ТЦ стало больше заведений общественного питания. Их доля в общем количестве арендаторов достигла 16% против 13,8% годом ранее.

Аналитики отмечают, что посетители все чаще приходят в торговые центры не только за покупками, но и ради спорта, развлечений, ресторанов и бытовых услуг. В результате ТЦ постепенно превращаются в многофункциональные пространства для повседневных потребностей и досуга.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в интервью ИС "Вести" заявил, что россияне постепенно возвращают привычку ходить в торговые центры из-за сложностей в работе маркетплейсов и новых форматов офлайн-магазинов.