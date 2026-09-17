Склады, офисы и отели: как вырастет рынок коммерческой недвижимости к 2030 году IBC Real Estate: к 2030 году площадь коммерческой недвижимости — 175 млн кв. м

Москва17 сен Вести.За последние десять лет суммарная площадь качественной коммерческой недвижимости в России выросла более чем в полтора раза и по итогам первого полугодия 2026 года достигла 148,3 млн кв. м. К 2030 году показатель может увеличиться еще на 18% — почти до 175 млн кв. м. Такие данные "РБК Недвижимости" предоставили в консалтинговой компании IBC Real Estate.

Самым крупным и быстрорастущим сегментом стали склады: сейчас на них приходится 54% от общего объема площадей, или 80,3 млн кв. м. За десять лет этот сегмент вырос в два раза. Второе место занимают офисы — 31,3 млн кв. м (21%), третье — торговая недвижимость (27,1 млн кв. м, или 18%). На гостиницы приходится 7% рынка (9,5 млн кв. м), однако именно этот сегмент демонстрирует высокие темпы прироста — почти 40% за десять лет.

Согласно прогнозу IBC Real Estate, к 2030 году самые высокие темпы роста покажет гостиничный сегмент — он увеличится на 32,6%, до 12,6 млн кв. м. Складская и офисная недвижимость будут расти примерно одинаковыми темпами: объем складов достигнет 96,2 млн кв. м (+20%), офисов — 37,3 млн кв. м (+19%). Минимальная динамика ожидается у торговых центров — их общая площадь составит 28,5 млн кв. м, что лишь на 5% выше текущего уровня.

Сейчас активно развивается складская и гостиничная инфраструктура в регионах России, а столица демонстрирует рекордные показатели по объему ввода новой офисной недвижимости. Несмотря на большой объем существующих площадей, в ближайшие годы мы увидим множество новых современных и качественных проектов, которые будут интересны как для инвесторов, так и конечных пользователей приводит "РБК Недвижимость" слова генерального директора IBC Real Estate Алексея Ефимова

Ранее консультанты дали прогноз по вводу офисов в Москве до 2030 года: по оценкам IBC Real Estate, он может достичь почти 5 млн кв. м. Ожидаемые среднегодовые темпы ввода составят около 1 млн кв. м, что вдвое выше аналогичного показателя за последние десять лет.